NAISTEJUTUD ⟩ Toitumishäirete all kannatajate karmid lood: «Paljalt nägin välja nagu helesinine, kondine kana nõuka-aja kaubandusest»

Kristinka räägib esimest korda südamelt ära, et kannatas varases nooruses toitumishäirete all. «Mu ribid olid väljas nagu klaveriklahvid. Riided seljas nägi kõik see ilus välja, aga paljalt nägin välja nagu helesinine, kondine kana nõuka-aja kaubandusest. Ja ise ma arvasin kõik see aeg, et ma peaksin veel alla võtma!»

Õnneks andis elu piisavalt radikaalse häirekella, mis aitas enesevihkamiseni jõundud toitumishäirest välja tulla. «See on vägivald enda keha vastu! Ja mis eriti õudne - sind lakkamatult kiidetakse selle eest! Komplimendi-kalašnikov aina töötas. Nälginud ja alatoidetud mind surus see aina rohkem ja rohkem raami, millest ei tohtinud välja kukkuda. Ja kui see on ainus tunnustus, mida sa saad, seostadki sa oma väärtuse vähe kaalumisega.»

Millised igapäevased naudingud kaasnevad toitumishäirega? «Kaotad täielikult võime sügavalt magada, kuna oled pidevalt näljane. Mäletan kuidas ma enne loengut seal trepi ees seisin ja kogusin seda vaimujõudu, et jaksata sealt üles minna. Mul lihtsal ei olnud energiat ega jõudu. See on košmaarne.»

«Naiste selstkondades on pidevalt kaalumured üleval ja kui sa kaas-kurtmises ei osale, tundud sa paha. Kuid me võiks sellest probleemist lihtsalt välja astuda!»

Heidi Ruul ja Kristina Herodes, Naistejutud FOTO: Konstantin Sednev

Heidi Ruul on elus kaalunud nii 15 kilo vähem kui 20 kilo rohkem kui täna ning tunnistab, et maaldeb kaaluteemaga tänaseni. «Aastaid tagasi, siis kui ma hästi vähe kaalusin, hakkas stabiilselt iiveldama,» meenutab Heidi. «Ilmselt närvidest. Siis ma lihtsalt ei söönud päevi kuni ma ei suutnud enam õieti püstigi seista!»

Naine sai aru, et ilmselgelt nüüd oleks vaja uuesti sööma hakata. «Aga siis ei püsinudki enam midagi sees! Kõik tuli kohe tagurpidi tagasi. Lõpetasin haiglas tilgutite all.»

Keha mitte toitmine on eluga rikimine. «Tegelikult ongi nii,» tunnistab Heidi. «Ma ei mäleta enam midagi sellest, mida arstid mulle rääkisid. Olingi voodis pikali, kuskil ei käinud, koguaeg olid kanüülid käes... »

Heidi Ruul FOTO: Taimo Tammik

Liia Kanemägi on näitlejana kaaluga palju dialoogi pidanud. «Seisime lavaka vastuvõtuvoorus seal lava peal ja meie ülemkomissar Kalju Komissarov ütles meile: «Nii, tüdrukud! Kõigil tuleb suve jooksul viis kilo alla võtma!» Loomulikult polnud noorel tüdrukul aimugi, kuidas seda teha. See oli klassikaline probleemi kasvatamine noore naise elus, mis tihti kogu elu üle võtab.

Liia püüdis alla võtta toitudes vaid piimast ja saiast... Proovis ka tervist tapvat dieeti ühest õunast ja lihapirukast päevas. Kuula ja saa teada, kuidas näitlejanna ja teised naised saates kaalumülkast välja rabelesid. Lisaks paljastame kõik meie isilikud delikaatsed numbrid, mida naised kirglikult varjavad.

