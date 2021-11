Järgnevas loos kirjeldatakse suitsiidi. Kui sa oled oma muremõtetega hädas, võta ühendust Eluliiniga telefonil 655 8088 . Kui su elu on ohus, helista palun häirekeskusesse numbril 112 .

Keiser oli konservatiivne Habsburgide klanni mees, kes poja sündides otsustas, et Rudolf peab varakult saama korraliku troonipärija hariduse. Vanemad olid Rudolfiga külmad ning nende suhet võiks iseloomustada kui kolleegide oma, kes vahetevahel kokku satuvad. Kuueaastaselt võeti Rudolfile kindralist eraõpetaja, kes varahommikust hilisööni pisikest poissi drillis. Kord pani ta Rudolfi isegi loomaaias puuri kinni ning röökis nutta kisava lapse peale, et kohe tuleb metssiga ja sööb ta ära. Teisel korral jooksis ta öösel lapse tuppa ning tulistas revolvrist – kõike ikka selleks, et «poisist mees kasvatada».