Bulgaariat konkursil esindanud Pavlikova usub, et võistluse korraldajad kohtlesid teda päritolu tõttu ebaõiglaselt, sest soovisid vältida poliitilist skandaali. Modellil paluti Krimmi mitte mainida ja eemaldada sotsiaalvõrgustikest kõik sellega seonduv ning vihjati, et kui ta seda ei tee, on konkursil võiduvõimalus väike.