Eestis saab igal aastal üle tuhande lapse otsese vägivallakogemuse oma kodus

Justiitsministeeriumi andmetel registreeriti 2020. aastal 3987 perevägivalla juhtumit, millest 88 protsenti toimepanijatest on mehed, ohvritest 81 protsenti on naised. 15 protsenti kõikidest kuritegudest Eestis on perevägivalla kuriteod, 567 seksuaalkuriteod 88 täisealise ja 479 lapskannatanuga.

Ligi kolmandikul juhtudel on perevägivallakuriteo pealtnägijaks või ka vahetuks ohvriks laps, mis tähendab, et üle tuhande lapse igal aastal saab otsese vägivallakogemuse oma kodus. Lapse heaolu ja arengut kahjustab nii otsene vägivald kui kasvamine vägivaldsete suhete keskel.

«Riik panustab erinevate asutuste koostöös igapäevaselt sellesse, et abivajajad teaksid, kuhu pöörduda ja saaksid kiiremas korras abi. See süsteem peab veelgi tõhusamaks muutuma,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. «Et senisest rohkem kuriteo ja vägivalla ohvreid saaksid vajalikku abi, oleme kavandamas uut ohvriabi seadust, millest eriti suure mõjuga saab olema psühholoogilise abi andmise reeglite muutmine.»

Praegu hüvitatakse psühholoogilise abi kulu süüteomenetluse olemasolul, kuid paljud perevägivalla ja seksuaalvägivalla juhtumid paraku ei jõua ametlikku uurimisfaasi. «Just naised kogevad neid vägivallavorme kõige rohkem ning võimalus saada tulevikus abi, sõltumata süüteomenetluse olemasolust, aitab eluga edasi minna ja terveneda paljudel vägivalda kogenutel,» rääkis minister Riisalo.

«Selle aasta suvel valitsuses heaks kiidetud vägivallaennetuse kokkulepe keskendub ühe olulise teemana sellele, et perevägivalla ohvriteks ei ole ainult täiskasvanud. Ligi kolmandikul juhtudel on nendeks ka lapsed nii otseselt kui kaudselt. Näiteks ei nähta veel siiani ühiskonnas perevägivalda pealt näinud lapsi üheselt ohvritena, kuid lapsed kannatavad sellises olukorras ka juhul, kui neid ennast ei lööda. Kokkuleppes on laste aitamiseks välja toodud hulk tegevusi nagu vanematele paremate oskuste andmine, spetsialistide koolitamine traumeeritud lapsega tegelemiseks ja palju muud,» ütles justiitsminister Maris Lauri.

Siseminister Kristian Jaani rõhutas naistevastase vägivalla vastu võitlemisel kõigi kaasuvate osapoolte olulisust. «Alates väljakutsest kuni ohvri igakülgse abistamise ja vägivallatseja nõustamiseni välja sõltub antava abi kvaliteet ja õigeaegsus paljuski just ametkondade vahelisest koostööst. Selle nimel teevad ametkonnad pidevalt tööd, et ühtlustada praktikaid, leida ohvri jaoks parimaid lahendusi ja vältida protsessi käigus taasohvristamist. Seetõttu reageerib politsei kuriteoteadetele, mis puudutavad otseselt või kaudselt ka lapsi, erilise tähelepanelikkusega ning teeb alati ka järelkontrolle,» ütles Jaani.

Naistevastane vägivald on ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, vaid ka perekondadele ja kogukonnale – tervele ühiskonnale.