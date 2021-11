GALERII ⟩ Vaata, kui värvikas publik käis Apollo naisteka filmipeol

Nagu Apollo naistekale tavaks - see pole lihtsalt hea filmi vaatamine parimas seltskonnas, see on ka pidu koos rikkalike üllatuste ja kingitustega! Kõiki saabujaid ootasid tervitusjoogiks Somersby ja Galipette siidrid ning Premium Brandsi taimsed mandli- ja pähklijoogid. Lisaks rikkalikult miniformaadis LOVE beauty & planet kosmeetikat.

Leia ennast ja oma tuttavad suurest galeriist! Pildid on allalaetavad.

Kaks kõige sädelevamat naeratust Apollo naisteka filmipeolt. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Miks minna kinno ühe sõbrannaga, kui viiekesi on veel palju toredam! FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Apollo naistekale tuli palju värvikaid ja rõõmsaid külalisi. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Eestiski on omad moetipud, selle punase kleidi tegi Iris Janvieri moemaja. Õhtut juhtis Postimehe teemaveebide juht Kristina Herodes FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Gucci moefilmi külaliste seas oli ka värvikaid ja stiilseid härrasid FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Apollo naistekas sündis koostöös Sõbranna portaaliga. Teemaveebide reibas tiim, vasakult: Triin Palmipuu, Ele Kalda, Kristina Herodes, külaline Erki Tammleht ja ees Triin Palmipuu. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Millised on muljed?

«Kõige parem moefilm, mida ma olen näinud,» kuulutas moeekspert ja saatejuht Anatoli Ein. «Mulle tohutult meeldis, hästi äge film, emotsionaalne,» leidis ajakirjanik Triin Palmipuu. «Väga tore õhtu ja huvitav film, täiega tasus tulla,» arvasid kaks tundmatut külalist.

24.11.2021, Tallinn, Solarise Apollo. Sõbrannaga kinno filmipidu koostöös Apolloga. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Sel korral loositi külaliste vahel välja tohutu hunnik uhkeid kingitusi:

2 Bonobo kinkekotti

BONOBO on kodumaine kosmeetikasari, mis on loodud loodust ja loomulikkust hindavale naisele. Igal BONOBO tootel on oma toime, mis on pärit taimede looduslikust väest.

2 Myfitness kinkekotti

Rätik, plätud, kehaanalüüs, tasuta pääsmed. MyFitnessi missioon on inspireerida, motiveerida ja toetada inimesi aktiivsele, tervislikumale elustiilile läbi regulaarse liikumise

Kõrvarõngad Krunnipealt

Krunnipea Disainipood esindab Eesti, Soome ja Baltikumi disainerite loomingut.

Nurme Looduskosmeetika kinkekott

Kõik Nurme loodustooted on tehtud käsitsi, kasutades vaid parimaid tooraineid.

Mysushi kinkekaart

Kes ei armastaks maistvat, värsket ja tervislikku sushit?

Kalev SPA kinkekaart

Kalev Spa 18+ Sauna-Oaas’i kinkekaart kahele. Tegemist on ainult täiskasvanutele mõeldud Sauna-Oaasiga, kus asub Eestis ainulaadne troopiline oaas, mis on kui rännak vihmametsa, teist sellist mitte üheski spa’s pole.

3 Kehapoe kinkekotti

IvyBears Stress Relief marjamaitselised kummikarud. Kehapood pakub professionaalseid ja kiidetud näo- ja kehahooldustooteid, toidulisandeid, nutri- ja looduskosmeetikat.

2 Eucerini kinkekott

Eucerini kvaliteetsete toodete aluseks on ulatuslikud uurimused ning kirglikkus naha suhtes.

Berrichi kinkekott

Berrichi on eestis toodetud looduskosmeetika sari, toodetes kasutatakse vetikatest saadud ekstrakte, need on head abilised nahaprobleemide leevendamisel. Kingikotis meigieemaldusõli ja looduslike AHA hapetega näopuhastustoonik.

Terve kott jooki Vichy Vitamin Booster ja Vichy vihmavari

Vichy Vitamin vitamiiniveed pakuvad korraga nii kosutust kui mõnusat janukustutust. Meil kõigil tuleb ette olukordi, kus vajame väikest turgutust, et tagada hea enesetunne.

Taas üks oodatud kingitus on leidnud loosiga õnneliku omaniku. Palju õnne! FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Kõike need väärt auhinnad leidsid endale õnnelikud omanikud! Külalised nautisid lõbusat õhtut ning filmielamust. Kohtumiseni järgmisel Apollo naistekal loodetavasti õige pea!