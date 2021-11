Miks tekib tööväsimus ja läbipõlemine? Psühholoog annab nõu, kuidas end hoida ja aidata!

Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, karjäärinõustaja, koolitaja ja konsultant, kes suunab oma kliente suurema õnne ning rahuloluni, eelkõige seda töörindel. Raadio Elmar hommikuprogrammis rääkisime oma aja arukast kasutamisest ehk teisisõnu tegevuste efektiivsusest.

«Efektiivsus tundub justkui veidi keerukavõitu sõnana...kuid kui see lahti lammutada, siis saad sõna «efekt». Lihtne - me otsime mõju! See on normaalne, et soovime, et meie tegemised oleksid mõjusad, et me saaksime nendega edukalt hakkama ja näeksime ka soovitud tulemust,» selgitas Tiina Saar-Veelmaa.

Mõnikord meile tundub, et me pole piisavalt rahul oma töö tegemise viisi ning ajakasutusega. Tihti hakkab see vastumeelsus meid väsitama. «See võib tuleneda sellest, et meie latt on lihtsalt liiga kõrgel. Tuleme ühiskonnast, kus kogu aeg pidi andma hagu. Lisaks mängivad olulist rolli ka kohusetunne ja suhtumine, et «koolis pidi ju ka kogu aeg viisi saama». Kui ma aga nüüd natukenegi vähem toimetan, siis tunnen end nõrga ja ebapiisavana,» rääkis koolitaja.

«Kuid tasub mõelda asjaolule, et väga tihti meile vaid tundub nii, et oleme ebapiisavad ja nõrgad, tegelikult see pole üldse nii. Olen uurinud, et miks inimesed ei saa tööl enam hakkama ja jäävad nii-öelda jänni. Võib juhtuda, et neil on tekkinud väärtuste konflikt. Näiteks, neile on mingi asi olulise tähtsusega, kuid neile pole seda võimaldatud. Või....neile tundub, et nad tegelevad nõmedate tööülesannetega. Kui inimesele koguaeg tundub, et «ma pean aga ma enam ei taha» - siis ühel hetkel enam ei jaksagi,» märkis ta.

«Tahtejõud on nagu lihas. Sa pead rakendama jõudu selleks, et tahta. Kui sa päevast päeva teed tööd sellise suhtumisega, siis sa lihtsalt väsid lõpuks ära ja tundub korraga, et enam ei saa mitte millegagi hakkama,» selgitas Saar-Veelmaa.

Uuringud näitavad, et inimesed ei lähe tööle enam vaid raha pärast. «See ei tähenda, et me üldse raha ei vajaks. Kuid kaasaegses töökultuuris näeme, raha on tasu meie loodud väärtuse eest. See peaks nagunii olema õiglane ja selle pärast me muretsema pea,» rääkis ta.

«Paljud soovivad tööle minna tähenduse pärast. Nad tahavad teha midagi, millest jääks jälg või nad tahavad oma tegevusega kellegi elu paremaks muuta. Samuti minnakse tööle ka seltskonna või arendavate ülesannete tõttu. See on normaalne, et tööle asumise motiivid on teistsugused kui lihtsalt palganumber, vastasel korral oleme juba natuke halvas seisus,» lisas Saar-Veelmaa.