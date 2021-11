Pilt on illustratiivne ja ei ole kuriteoga seotud. FOTO: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Möödunud laupäeval tuli Soomes häirekeskusesse teade, et Helsingi paarismaja prügikonteinerist on leitud verine laip. Politsei uurib 19.-20. novembri paiku Tapaninvainios toime pandud kuritegu ning esialgsed kahtlustatavad on kinni peetud.