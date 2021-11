Päris Rannap kinolinal ehk milline on helilooja siis, kui kaamerad parasjagu ei käi?

Kahtlemata on Rein Rannapi panus Eesti muusikasse hindamatu, kuid seejuures on tegemist väga keerulise ja vastuolulise isiksusega, kes sageli muusikute ja lauljate kannatuse proovile paneb. Arvukates telesaadetes on vaataja kohtunud just sellise Rannapiga, millisena ta ennast parajasti näidata soovib.

Aleksander Ots avaldas, et teda paelus ennekõike maestro persoonina - vaadata maski taha ja näidata päris Rannapit ning aidata mõista, miks ta on kujunenud just selliseks isiksuseks.

«Oleme selle filmi kallal tööd teinud aastast 2017. Rannapi erinevate elusündmuste jäädvustamine ja töö filmimaterjaliga on võtnud üksjagu aega. Filmi lõpuots läks aga pandeemia tõttu venima - võttetiim ei saanud kokku tulla ja Rein ise on riskigrupi inimene. Kuigi protsess oli pikk, siis sai materjal ja idee küpseda...selle eest oleme tänulikud,» sõnas Ots.

Ots lisas, et võttetiimil oli soov tabada Reinu ilma talle tavapäraseks saanud maskita ning pakkuda vaatajatele võimalus näha seda päris Rannapit seal taga. «Tänu eelnevale koostööle Rein meile neid võimalusi ka andis. Kuigi, kogu austuse juures maestro vastu, võin öelda, et lihtsaks ta meile seda ülesannet ei teinud. Oleme Reinuga ikka väga tuliseid ja emotsionaalseid maadlusmatše pidanud, ent tulemus on kogu seda valu ja vaeva igati väärt,» ütles ta.

«Filmis tuleb välja see, et miks Rein Rannap on kasvanud selliseks inimeseks nagu ta täna on. Tahaks loota, et me filmi loojatena ei anna Rannapile mingisugust hinnangut, vaid pigem anname võimaluse piiluda tema isiksusse,» lisas Ots.

Filmi kaasautor tõi filmist välja isiklikult üllatavaid momente. «Kõige rohkem üllatas mind Reinu suhe emaga. Filmis on harukordne võimalus jälgida seda, kuidas muusik esimest korda elus loeb oma ema pärandatud päevikuid. Saame teada, mis seal kirjas on ja kuidas Rein sellele tekstile reageerib. See on filmis üks väga võimas liin. Muusikul oli suhteliselt keeruline suhe oma vanematega...neil oli jäägitu pühendumine muusikale. Seda kõike kõrvalt vaadates, sellest läbi murdes ja ema armastust otsides - just nii ongi kujunenud Rannap, keda me täna teame,» rääkis Ots.

«Rannap nägi esimest korda selle filmi musta materjali tänavu vastlapäeva paiku. Toona oli tal 90 minutilise filmi kohta 78 paranduse ettepanekut. Need olid tal eraldi kategoriseeritud - rangelt soovituslikud, soovituslikud ja nii edasi, kategooriaid oli palju. Ühel hetkel sai ta aru, et sellest ei tule sellist paraad-portree filmi nagu tema sooviks. Selle filmi tegemise käigus olen ma õppinud armastama Rannapit...ja ka iseennast palju rohkem,» avaldas Aleksander Ots raadio Elmar hommikuprogrammis.

Film on alates 26. novembrist kinodes üle Eesti. Neile aga, kes olemasolevaid piiranguid arvestades ei saa või ei soovi filmi suurel ekraanil vaadata, avaneb võimalus sellest osa saada internetis Eesti filmide virtuaalkinos aadressil www.netikino.ee.

Filmi algidee autor ja produtsent on Eero Nõgene ning montaažirežissööridena on suure panuse lõpptulemusse andnud Tarvo Mölder ja Hermes Brambat.