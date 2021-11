«Väga sageli öeldakse lähedase kaotanud inimesele ühe-kahe kuu pärast, et aitab nüüd küll, aeg on eluga edasi minna,» räägib leinanõustaja Meeli Laane. See aga tähendab tunnete allasurumist ning nii võib inimene oma leina kinni jääda.



Kui me takerdume oma uskumustesse – näiteks, et peab tugev olema – tekivad blokeeringud. Kuid kõik valukohad ja -sõlmed kehas peavad esile tulema, et saaks toimuda loomulik ja normaalne leinaprotsess. Kui jääda kinni, tekivad keerukad leinatunnused ja siis võib lein kesta aastakümneid. «Läheb mööda» ja «Aeg parandab kõik haavad» on rahvusvahelised müüdid. Ükski asi ei parane, kui ei astu selle heaks sammugi.