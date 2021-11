LÕI ÜLE AISA ⟩ Modell abiellus iseendaga, kuid pidas suhtes vastu vaid kolm kuud

33-aastane Brasiiliast pärit modell Cris Galera otsustas, et ei looda enam meeste peale. Kuna suhe iseendaga on kõige olulisem, eetõttu otsustas ta abielluda ametlikul tseremoonial iseendaga. Pulmad peeti 2021. aasta septembris ning naine polnud sugugi pettunud, et tal polnud peigmeest.

Nüüd, pärast 90 päeva möödumist, tahab Cris endast lahutada ja sellele on mõjuv põhjus. Cris ütleb, et oli oma abielus tegelikult lõpuni õnnelik, kuid ta kohtas meest, kellesse on armunud. Kas selle põhjal võiks öelda, et Cris pettis iseennast?