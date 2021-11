Austraalia hakkab tööviisaga inimesi uuesti riiki laskma

Austraaliasse pääsejate hulka kuuluvad tudengid, oskustöölised, humanitaartöötajad, perekonnaga ühinejad ja Working Holiday ehk tööviisadega reisijad. Tavaturistid peavad esialgu veel ootama.

Kellele tööviisa on mõeldud?

Ametlikult on Austraalia Working Holiday kultuurivahetusprogramm, mis võimaldab noortel reisijatel pikendada oma reisi Austraalias, teenides raha lühiajaliste töödega, aga ka kuni 4 kuud õppida. See on mõeldud 18–30(k.a.)-aastastele noortele mõnest Euroopa ja Aasia riigist, s.h. ka Eesti kodanikele.

Sisenemise tingimused

Working Holiday viisaga Austraaliasse reisimise eelduseks on vaktsineerimistõend ja kuni 3 päeva enne reisi algust tehtud PCR-test.

Esialgu saab karantiinivabalt siseneda ainult New South Walesi ja Victoria osariiki, lisaks ka Canberrasse. See tähendab, et lennata tuleb kas Sydneysse või Melbourne’i. Teistesse Austraalia piirkondadesse reisimiseks kehtivad praegu veel erinevad piirangud.

Muud tingimused

Working Holiday viisaga (viisa tüüp 417) saab Austraalias viibida kuni 12 kuud. Viisa maksumuseks on 495 AUD (~317 eurot).

Saabujatelt eeldatakse, et neil on piisavalt raha enda Austraalias ülalpidamiseks, tavaliselt 5000 AUD esialgseteks kuludeks, lisaks lennukipiletid.

Tavaliselt saab ühe tööandja juures töötada kuni 6 kuud.

Kust saab lisainfot?

Working Holiday viisaga seonduv on pikemalt lahti seletatud Austraalia siseministeeriumi veebilehel immi.homeaffairs.gov.au.

Kokkuvõtteks

Working Holiday viisaga noortele reisivõimaluste taastamine on Austraalia taasavamise esimene samm. Austraalia majandusele on see kahtlemata oluline sündmus, sest töö- ja reisiviisaga noored aitasid Austraalia majandusse enne pandeemiat lisada üle 2 miljardi euro.