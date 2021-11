Jupiteri tagasituleku kaart näitab, milles inimene järgmisel 12 aastal kõige rohkem areneb ning mis toob talle õnne. Mida leiab ta sel perioodil külluslikult ja mis kasvab veelgi? See on üks astroloogiline meetod, kuidas saada vihjed tulevaste võimaluste, aga ka probleemide kohta.

Iga 12 aasta tagant jõuab Päikesesüsteemi hiiglane Jupiter sodiaagiringis tagasi täpselt samasse kohta, kus ta asus sinu sünnihetkel. See tähistab sinu sünnikaardi Jupiteri sünnipäeva ning ühtlasi uut algust 12-aastases tsüklis, mis toob sulle õnne, kasvu ja avardumist. Iga Jupiteri tsükli jooksul on meil uued teemad, läbi mille siin elus areneme ja kasvame. Samuti on igas tsüklis oma õnneteema, milles võime kogeda järgneva 12 aasta jooksul kõige rohkem küllust ja õnne.