52-aastane Tina Grey ütles, et pärast menopausi algust said nad abikaasa Deziga eriti lähedaseks. Ta lisas, et nende intiimne suhe paranes: paar hakkas regulaarselt seksima. Gray sõnul aitas üksteise kehadele suunatud tähelepanu õigel ajal teada saada rinnavähist ja päästa tema elu.