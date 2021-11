8 kõige olulisemat Nostradamuse ennustust aastaks 2022: midagi head loota ei ole

Tema surmast möödunud sajandite jooksul on inimesed talle omistanud ajaloo pöördeliste sündmuste täpse ennustamise, alates Prantsuse revolutsioonist kuni Adolf Hitleri esiletõusuni, 9/11 terrorirünnakuteni ja isegi 2020. aasta koroonaviiruseni. Tema raamat « The Prophecies» ilmus 1555. aastal ja on sellest ajast alates kindlustanud talle ülemaailmse kuulsuse. Nostradamuse sõnul on maailma lõpp 3797. aastal.