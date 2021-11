Evelin Samuel tähtsatest otsustest oma elus: õiged asjad tulevad su teele ise

«Eesti Laulu veerandfinaalidesse pääses edasi nelikümmend laulu. Kunagi ei saa päris kindel olla, kuid ma väga lootsin, et lugu saab edasi. Laul on ju hea ja Glen Pilvre ning Priit Pajusaar on kindel tandem,» rääkis Evelin Samuel.

Samuel esindas koos viiuldaja Camille'iga Eestit Eurovisioonil 1999. aasta kevadel. Looga «Diamond of Night» saavutati kuues koht. Samuel on rõõmus, et saab taas Eurovisiooni lainel olla. «Minu elus on küll nii olnud, et õiged asjad loksuvad ise paika ja leiavad oma tee. Ma ei saa öelda, et ma ainult saatusesse usun, kuid tean, et õiged asjad lihtsalt tulevad su ellu, varem või hiljem,» märkis ta.

Muusik lisas, et naudib laval olemist järjest enam. «Nooruspõlves oli mulle avalikkuse ees esinemine küllaltki keeruline, täna meeldib see mulle palju rohkem! Nüüd laulan suurel laval palju suurema mõnutundega. Tore on laulda ja laval olla,» märkis ta.

Priit Pajusaare palvel tuli loo «Waterfall» tiimi ka Katrin Pärn. «Selle koostöö taga on ilmselt Priidu viimaste aastate koostöö Vanemuise teatriga. Mina oskan kommenteerida vaid konkreetset laulu ja tuleb tunnistada, et tegu on väga lihtsalt lauldavate sõnadega. Laulu jaoks sõnade kirjutamine on täiesti eraldi oskus - sul peab olema muusikalist taju ja need sõnad sobivad laulu sisse hästi,» arvas Samuel.

Laulja rääkis ka laulu «Waterfall» video valmimisest. «Teostajad olid hakkajad noored. Meil polnud isegi eelarvet selle projekti jaoks ja videomaterjal pidi valmis saama kõigest kahe nädala jooksul. Kõvemat pea murdmist oli ilmselt väga paljudel võistlejatel ja nii ka meil - leida tuli nii eelarve kui video teostajad. Kõik valmis viimasel minutil ja ma olen tohutult tänulik video teostajatele, nad olid äärmiselt pühendunud ja professionaalsed. Olen lausa sõnatu,» lisas ta.

«Olen õnnelik, et lauljana on mul olnud vabad käed. Olen saanud esitada seinast seina loomingut. Suurema avalikkuse ees olen laulnud peamiselt Pajusaare ja Pilvre laule, kuid lisaks sellele olen saanud esitada ka muusikale, Eesti klassikat ja inglisekeelset popmuusikat,» rääkis Samuel.

Samuel tegeleb muusika ja argipäeva kohustuste kõrvalt ka keraamikaga. «See kõik algas ühe toreda juhusena. Mu sõbranna pidi minema koos oma sõbrannadega paaripäevasele keraamikakursusele. Nende seltskonnast ei saanud üks tütarlaps tulla ja tema asemel võeti mind. Esimesest hetkest sain aru, et see ala on mulle väga sobiv ja juba peagi olin Kunstiakadeemias keraamika algõppes. Tänaseks ei ole see enam hobi, pigem juba täiskohaga töö,» tõi Samuel.

«Elul tuleb lasta end kanda. Ma leian, et nii on õige tee edasi minna. Kindlasti palju parem, kui midagi vägisi punnitada,» sõnas Evelin Samuel raadio Elmar hommikuprogrammis.