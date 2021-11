Põhjus, miks kuninganna Elizabeth, prints Charles ja teised kuninglikud ei käi duši all

Saa teada, miks käivad monarh, prints Charles ja teised kuningliku perekonna liikmed vannis, mitte duši all. Samuti saad lugeda, millised ranged reeglid vanniskäiguga kaasnevad.

Põhjus, miks kuninganna Elizabethi teenijanna alati vannivee temperatuuri kontrollib

Nagu paljude teistegi kuninglike puhul, on ka kuninganna Elizabethil keegi, kes vastutab tema hommikuse vanni ettevalmistamise eest.

Daily Maili kuningliku korrespondendi Brian Hoey sõnul täidab teenijanna vanni ja kontrollib, et vesi poleks liiga kuum ega liiga külm. Samuti ka seda, et vannis oleks õige kogus vett. Temperatuuri kontrollimine on äärmiselt oluline, et kuningannaga ei juhtuks sama, mis juhtus kunagi tema õe Margaretiga.

1999. aastal põletas krahvinna oma jalad, sest vannis oli kõrvetavalt kuum vesi. Vahejuhtum mõjutas Margareti jalgade liikumisvõimet niivõrd, et ta vajas abi kõndimisel ja pidi vahel kasutama ratastooli.

Ka Prints Charlesil on kindlad reeglid, mis puudutab vanniskäiku

Printsess Diana endine ülemteener Paul Burrell paljastas, et tulevase kuninga toapoiss valmistab tema vanni ette, kontrollides vee temperatuuri ja veendudes, et vannikork on kindlas suunas. «Tema aluspesu tuleb voltida kindlal viisil ning ka vannilina tuleb asetada teatud moodi,» rääkis Burrell Amazoni dokumentaalfilmis «Serving the Royals: Inside the Firm».

Printsess Margaret käis samuti just sel põhjusel ainult vannis

Ei saa eitada, et printsess Margaret oli silmapaistev kuninglik ja elas oma elu nii, et kõik seda mäletaksid.

Milline oli printsess Margareti hommikune rutiin, saame teada tänu Craig Browni raamatule «Ma’am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret», kus seda üksikasjalikult kirjeldatakse.

Browni sõnul äratati Snowdoni krahvinna iga päev kell 9. Seejärel toodi printsessi nõudmisel hommikusöök voodisse, millele järgnes kaks tundi voodis raadio kuulamist, ajalehtede lugemist ja muidugi suitsetamist. Kell 11 hommikul läks Margaret vanni. Ta käis alati just vannis, sest tema ja teised kuningliku pere liikmed usuvad, et dušš on mõeldud inimestele, kes tormavad uksest välja, et tööle jõuda.