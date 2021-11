Eelmine nädal tegime tutvust Inimese Disaini süvatasandil uuritava Isikliku Tervise süsteemi kohta ning vaatasime, mida see näitab inimese toitumise kohta. Seekord uurime, milline on keskkond, milles keegi kõige paremini toimib ja mis teda toetab. Eriti kehtib see koduse, aga ka töise keskkonna puhul. Inimese Disaini looja Ra Uru Hu kirjutas, et vale või mittesobiv keskkond võib tekitada elus erinevaid probleeme, üldised tulemused on kehvemad ja võib tekkida probleeme ka tervisega. Ent sobivas keskkonnas õitseb inimene kõige paremini.