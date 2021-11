SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal mõjub kui «taastusravi» keset pöördelist aega

Soovitused nädalapäevadeks

Neljapäeval meenub taas midagi minevikust, millel on aeg lahkuda.

Sauade kümme palub sul korraks hinge tõmmata ja mõelda, kas nüüd on saanud kõike liiga palju, kas sa oled võtnud liiga palju kanda. Kui jah, siis otsi abi või võta väike puhkus, sest tegelikult ei pea sa kogu maailma raskust enda õlgadele laduma. Samas ilmselt sa tead ka, et siht pole kaugel, õige pea jõuad sa pärale ja saad raske kandami seljast libiseda. Antud nädala kontekstis aga annab kaart meile kindla soovituse rahulikult võtta ning nautida neid seise, mis astroloogiliselt valitsevad. On hingetõmbeaeg!