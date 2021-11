VAATA OTSE ⟩ Sõnavägi: kas vägivallatseja väärib abi?

Perevägivald on kõikehõlmav probleem, mis mõjutab kogu ühiskonda. Inimene peab olema oma perekonnas kaitstud vanusest ja soost sõltumatult. Vägivallategude ennetamiseks ja ohvrite kaitsmiseks on vaja tegeleda vägivalla toimepanijatega ning süsteemselt arendada vägivallast loobumise teenuseid, millega nõustatakse, abistatakse ja kuulatakse ära vägivallatsejaid.

Just seetõttu algatati Sõnaväe kampaania, kus mittetulundusühingud Eluliin ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) koguvad allkirju petitsioonile, milles tehakse Riigikogule ettepanek luua terviklik ja olemasolevaid ennetusstrateegiaid täiendav perevägivallavastane riiklik strateegia.

Kampaania raames toimub 25. novembril kell 8.45-9.45 arutelu «Sõnavägi: kas vägivallatseja väärib abi?», kus siseminister Kristian Jaaniga, riigikogu liikme Raimond Kaljulaidiga, ohvriabi juhi Jako Sallaga ja abiprokurör Kaspar Urmas Ojaga räägib Dagmar Lamp, et üheskoos leida vastused küsimusele, mida Eestis täna vägivalla lõpetamiseks tehakse ning kuhu suunas peaksime me edasi liikuma, et vägivalda lõpetada. Arutelu kantakse üle otseülekandena Postimehes ja Sõnaväe kampaania Facebooki-lehel.