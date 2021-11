Mõned sodiaagimärgid seedivad elu ootamatuid pöördeid halvemini kui teised ning soovivad igal võimalusel oma väljakujunenud harjumustest kinni hoida. Samas on nad ka ühed stabiilsemad inimesed, kelle peale saab rasketel aegadel kindel olla ning kelle väärtused on selgelt paigas. Ometi toob elu vahel olukordi, kus muutused on paratamatud. Järgmised kolm sodiaagimärki taluvad neid aegu elus kõige halvemini.