Inga ja Toomas Lunge talvel palmi alla ei ihka: kuuma me ei kannata, naudime siinset pimedat aega!

«Naudin seda aega, mil õhtuti lähen lapsega parki ja otsime puude alt veel viimaseid kastanimune või mahalangenud lehti - koolis ju käsitöötunnis vaja! Tihti märkame, et on teisigi lapsevanemaid, kes hilistundidel sarnasel retkel. Peagi on aga käes kaunis advendiaeg, see tähendab, et õhtuti ollakse peagi hoopis teistsugustel retkedel - maiustuste jahil! Ise siis vaikselt plaani pidades, et kas haarata poest kaasa šokolaad või mõni üllatusmuna,» naeris Toomas Lunge raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Inga Lunge omakorda lisas, et nende peres hakkavad päkapikud käima pärast esimest adventi. «Eks see on see iga-aastane dilemma...kas siis alustada esimese advendi või detsembri algusega. Üritame päkapikkude teemat nii kaua edasi lükata kui võimalik ja ilmselt mängib siin rolli ka see, et meil lihtsalt pole mitte kunagi õigel ajal maiustusi varutud,» märkis ta.

«Lastega oli kodus päkapikkude teemal vestlus ja nad teatasid, et tegelikult oleme päkapikud hoopis meie - nad olevat koolis sel teemal teiste lastega arutanud. Mul oli vaip sellega alt ära tõmmatud...läksin koeraga välja jalutama ja vestlus jäigi sinnapaika. Ma lihtsalt ei julenud seda lõpuni enam vedada,» muigas Inga Lunge.

Inga lisas, et naudib Eestimaa talve ja ootab pikisilmi malbet pühadeaega. Muuhulgas tõi ta välja, et soojale maale palmi alla ta ei kibele. «Tegelikult on nii, et kuuma ilma ma üldse ei kannatagi! Mulle meeldib hoopis see, et saan endale rohkem riideid selga panna. Naudin villaste sokkide kandmist ja kaminatule ees mõnulemist. Sellistel soojadel hetkedel võtan joomiseks ka tassikese teed või kohvi,» avaldas ta.

«Ka mulle pime aeg meeldib! Siis saab süümepiinadeta magada! Väga mugav on öelda - väljas on ju pime, las ma natuke puhkan. Kui väljas on ere päike, siis kuidas sa magad - peaks ju virk ja aktiivne olema. Pean tunnistama, et pikutamine ja magamine on üks lemmikumaid tegevusi üldse - just neil hetkedel tulevad kõige paremad mõtted ja ma olen tänu puhkamisele palju parem inimene. Ka pisikeste lastega on sarnane lugu...kõige parem laps on see, kes lõunapausidel magab. Ja mulle tundub, et ka kõige parem vanainimene on see, kes puhata saab,» lisas Toomas Lunge.

Inga märkis, et ka talvisel ajal leiab aega mõnulemiseks, kui ise nii teadlikult planeerida. «Kõik ajad on olemas, kui ise väga tahta. Näiteks nädalavahetusel just käisime maal, tegime kaminasse tule ja lihtsalt nautisime sealset elu. Kuulen vasakult ja paremalt, et kõigil on nii kiire ja pole aega kellelegi otsa vaadata ja rääkida. Minu hinnangul see päris nii ei ole,» sõnas ta.

Inga ja Toomas Lunge lähevad algaval pühadeperioodil kontserttuurile ning esinemisi planeeritakse paljudes kaunites paikades üle Eestimaa. «Laulame talve- ja pühadelaule, mis meile endile väga meeldivad. Tuletame ka teistele eestlastele ilusaid ja armsaid lugusid meelde. Sekka kõlavad kindlasti ka mõned enda kirjutatud palad. Õnneks tuurigraafik pole kuigi kiire ja meile kahele tähendab see eelkõige kvaliteetaega. Saame koos olla ja eks selliseid võimalusi ülemäära palju polegi,» tunnistas Inga Lunge.

Raadio Elmar LIVE stuudios tuli esitamisele Lungede värske pala «Nagu ingel». Stuudios tuli muuhulgas jutuks, et «Nagu ingel» on anagramm Inga Lunge nimest. «Ma tean juba pikemat aega, et mu nimetähtedest annab sellise kombinatsiooni tuletada. Kannan seda mõtet endaga mõnda aega kaasas ja kui kontsertkorraldus minu poole pöördus, siis pakkusin selle kohe välja.. Õnneks see idee käivitas ka uue laulu kirjutamise. Viimasel ajal pole ma kuigi tihti uut loomingut välja andnud. Kui jõuluperiood läbi saab, siis planeerin minna maakodusse ja kirjutamisega edasi tegeleda. Sel lainel on eriliselt mõnus olla - eemal igasugusest igapäeva säbrust,» lisas Inga Lunge Elmari hommikuprogrammis.