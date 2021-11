Õhu-element valitseb neid kolme sodiaagimärki: Kaksikuid, Kaalusid ja Veevalajat. Suhe nende õhuliste kaaslastega toob kaasa omi võlusid ja väljakutseid, mis on seotud just nende spetsiifiliste omadustega. Kui soovid oma suhtesse selliseid väärtuseid, on sinu jaoks õige partner just õhumärk.