NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal toob imelise hingetõmbehetke, romantikat ja tervendust keset rasket aega!

Kogu nädala toimivad muude sündmuste taustal kaks tugevat harmoonilist aspekti - Veenuse sekstiil Marsiga ja Saturni sekstiil Chironiga. Neist esimene annab elujõudu, loovust ja särtsu, mis on maheda dünaamikaga. Seltskondlik elu ja suhted on soositud, mõistmine meeste ja naiste vahel paraneb ning osatakse näha teineteise häid külgi. Tekib isu elu ja naudingu järele - mitte selline, mis neelab sind endasse, vaid üsnagi tasakaalukas ja selge ning rohkem loov kui tarbiv. Ja olgem ausad, Veenuse sekstiil Marsiga on üks mõnusalt romantiline ja seksikas energia.