Inimestena tundub, et me kipume teatud olukordades või teatud tunnete peale tegema konkreetseid hääli: näiteks kui meie kõht valutab, siis oigame või ütleme «brrrr!» kui meil on külm. See peaks olema ka loogiline, et niivõrd intensiivsed kogemused kui naudingud või orgasm tekitab meis soovi häälitseda, oiata või lausa karjuda.