Mis tegelikult toimus sel kaunil hommikul, mil leidis aset moeajaloo koledaim mõrv?

Ühel imekaunil varahommikul sisenes Maurizio Gucci (toona 46) ona glamuurse kontori punase vaibaga kaetud fuajeesse. «See oli väga vaikne kevadhommik. Härra Gucci saabus, kaasas mõned ajakirjad ja tervitas. Siis nägin ma kätt – see oli ilus, hoolitsetud käsi, mis hoidis relva ja tulistas kolm lasku härra Guccile selga sel ajal kui ta trepist üles läks ning neljanda lasu talle pähe. Siis märkas mõrvar mind ja tulistas veel kaks korda. «Kui kahju, nii ma suren,» jõudsin veel mõelda.» Nii meenutab juhtunut pealt näinud Giuseppe Onorato väljaandele The Guardian. Eakas mees töötas Gucci moeimpeeriumis hoone uksehoidjana. Kuulid tabasid teda käsivarde, kuid mees jäi ellu ja hoidis Maurizio Gucci pead, kui ta suri. Giuseppe ei suuda tänaseni uskuda, kuidas ta ellu jäi.

Kuidas Gucci moefilma käitus? Püüdis juhtunud täielikult ignoreerida ja maha vaikida. Ning see läks ka mingil määral korda – moemaja sädelev edulugu varjutas skandaali peaaegu täiesti. Märgi jätkuv külgetõmbejõud rikaste, kuulsate ja kõrgema staatuse ihalejate seas on lausa maagilise hõnguga. Asi on selles, et Gucci kuvandisse kuulub varjamatult kõik – glamuuri kõrval on ahnust, ülbust, reetmisi, intriige ning stilistika kriipsutab selgelt alla isekas ihalus rõhutada oma staatust ja tähtsust. Midagi, mida kaasaja moemaailm juba avalikult hukka mõistab, samuti teevad seda tarbijad. Kuid salajas ihaldatakse siiski Gucci häbitut edevust sarnaselt sellega nagu patuse ja pahelisega käib alati kaasas vastupandamatu külgetõmbejõud.