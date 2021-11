Kes on hirmuäratav must lesk moemaailma vapustanud mõrvaloos?

Patrizia Reggiani läheb ajalukku sellega, et käivitas moeajaloo kõige mustema mõrvaloo – lasi abikaasale, kes ta maha jätta julges, neli kuuli kerre kihutada. Kuid värvika naise elu tervikuna oli põnevam kui enamik filme. Tegelase elluäratamise töö on pandud Lady Gaga õlule. Seda, et lauljakarjääri tõeliselt pööraste kostüümidega võimendanud naine ka näidelda oskab teame juba filmist «Täht on sündinud». Samuti võiks hulljulge loomus ja Itaalia päritolu õnnestumisele kaasa aidata, ometi on tal Patrizia näol paras pähkel pureda.