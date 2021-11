Hüljatud naine tellis mehe mõrva: «Ma ei tahtnud mööda lasta. Mu silmanägemine pole eriti hea»

Armastatud kaasa mahajätmine on suurim kuritegu. Selle eest kuul keresse kihutada on igati «õiglane» tegu. Vähemasti arvab nii pururikas itaallanna Patrizia Reggiani. Selle moemaailma süngeima loo ainetel on sündinud põletavalt põnev krimi-moefilm «Gucci tragöödia».