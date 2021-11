KAS TEADSID? ⟩ Need köögiviljad polegi väga tervislikud

Nende poolt jäetud tühimiku oma menüüs täidad aga rohkete roheliste aiasaadustega, sest köögiviljad, ükskõik millised, on ju alati tervislikud? Kahjuks ei ole see päris tõsi.

«Alati on parem valik süüa töödeldud toidu asemel mõni puu-, juur- või köögivili,» kinnitab lastearst ning endokrinoloog dr Konda Reddy. Ent tõele vastab ka see, et kõik köögiviljad ei ole loodud võrdsetena. Mõned neist võivad küll tunduda äärmiselt tervisliku valikuna, ent tegelikult peituvad neis varjatud kalorid ja pestitsiidijäägid, nad tõstavad su kehas põletikutaset või teevad miskit muud ootamatult ebameeldivat.