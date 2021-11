OHTLIK VAHEKORD. Piiripealsete voodipraktikate populaarsus on viimastel aastatel kasvanud ja kägistamine on kindlasti neist kõige ohtlikum. Mäng noateral elu ja surma piiril. Miks seda siis ikkagi tehakse?

Kägistamine – no seda ei tee ju mitte ükski mõistlik inimene?! Siiski – 20 protsenti mehi ning 12 protsenti naisi väidab, et on oma partnerit intiimvahekorra ajal kägistanud. Seda kinnitab teadusajakirja Journal of Sexual Medicine 2020. aastal tehtud uuring. Ometi ei ole paljudel sellise seksuaalse praktika harrastajatel teadmisi, kuidas oma kallima kaelaga ohutult ringi käia.