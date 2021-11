Väike öine pitsalõik? Kas see ikka on hea idee, kui soovid korralikult magada? FOTO: Unsplash

Kui sul on probleeme une või uinumisega, siis oled ilmselt nõus proovima pea ükskõik mida, et korralikult magada. Mõned populaarsed võimalused selleks on näiteks melatoniin, raskusega tekid või unejutud täiskasvanutele.