PILDID ⟩ Leibur ja Jysk püüavad pilke vigaste reklaamidega

«100% rukist, ei nisu ega lisatud suhkut!» seisab Prisma kassade juures oleval Leiburi reklaamplakatil, mis peaks kutsuma inimesi ostma nende uut rukkiteraleiba Ruks. Nimelt on sõna «suhkrut» asemel kirjutatud hoopis «suhkut». Tõenäoliselt on see lohakusviga, kuid paratamatult tekib tarbijal küsimus, kuidas mitte keegi seda enne reklaami ülespanekut ei märganud.

«Leiva nimi pidi ka Rukis olema, aga kui juba pulgad läksid, siis mingu trumm ka...» naljatleb üks postituse kommenteerija. «Selline kavalus võib ka olla, et kui hakatakse rääkima, et mis te valetate, see leib sisaldab ju palju suhkrut, saab tootja öelda: «Me polegi öelnud, et suhkrut ei sisalda, jutt oli suhkust. Suhkut on tõepoolest null protsenti, aga suhkrut panime ikka kõvasti,»» pakub järgmine kommenteerija olukorrale oma selgituse.

Pärast olukorraga tutvumist andis Tääkre ajakirjanikule teada, et see on puhtalt inimlik viga. «Vahetevahel juhtub, et kolm inimest loevad, aga keegi ei pane tähele. Meil on muidugi väga häbi, et selline asi on juhtunud,» rääkis Tääkre, kelle sõnul on kõnealune reklaam olnud üleval juba pea kolm nädalat. Leiburi esindaja leiab, et kuna ühtegi vihjet selle kohta varem saadud pole, siis tõenäoliselt märkas ka tarbija viga alles nüüd.