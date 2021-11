Domina: kliendid soovivad mu varbaid imeda ja et ma nad oimetuks peksaksin

20-ndates Carmen töötab Inglismaal Bristolis striptiisiklubis, kuid on teeninud raha ka prostituudina. Suurema osa oma klientidest leiab ta täiskasvanute veebisaitidel end reklaamides, aga ka sotsiaalmeediast, näiteks Twitterist. Tavaliselt lähevad nad hotelli, kuhu klient on toa broneerinud. Kunde koju läheb ta vaid siis, kui nad on mõned korrad varem juba kohtunud. «Kunagi mul oli rohkem kliente, aga see töö kulutab palju aega ja energiat,» tõdeb ta. «Nüüd on mulle jäänud põhiliselt püsikunded. Olen domina hetkel paar korda kuus.»