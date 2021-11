Plaanid kanda maski ja meiki samaaegselt? Vaata siia, kuidas arukalt toimida!

«Naised, kes tahavad meikida ja on ennast alati meikinud, teevad seda ka siis kui peavad maski kandma. Siiski pean tõdema, et esimese koroonalaine ajal paljud lõpetasid meikimise - seda näitasid meigitoodete müüginumbrid. Tänaseks on olukord muutunud, meikimine on taas päevakorda tulnud,» sõnas Kätlin Rohilaid-Aljaste.

Aljaste lisas, mil moel annab kokku sobitada näomaski ja meiki. «Kui sul on mask ees ja silmad kenasti meigitud, siis on ikka väga kena peale vaadata. Silmad on ju hinge peegel! Lisaks sellele, kui kannad tumedat maski ja silmad on meigitud, siis teeb see visuaalselt silmad justkui suuremaks. Kui oled meikimata, siis võib juhtuda, et nägu kaob maski taha hoopiski ära,» tunnistas ta.

«Ka huulepulka valides tasub võtta toode, mis ei lähe maski kandes laiali. On olemas toone, mis püsivad kenasti lausa mitu tundi. Sellised huulepulgad ei kleepu maski külge ja ei lähe ka näo peal laiali. Tavaliselt kannatavad need ka söömist ning joomist. Kauapüsivad tooted on olemas kõikidel headel brändidel,» sõnas jumestuskunstnik.

Spetsialist lisas, et terve näonaha huvides peab mask olema kindlasti puhas. Lisaks sellele, tasub vaadata, et materjalist käiks õhk kenasti läbi, vastasel korral võib nahk selle all higistama hakata. «Kui jälgid seda, et mask on puhas ja materjal hingav, siis reeglina näonaha olukord ei tohiks halvemaks minna. Aga pean siin silmas eelkõige neid inimesi, kes ei pea maski taga olema kaheksa kuni kümme tundi järjest. Küll aga võib probleeme olla neil, kel esineb erinevaid allergiaid,» sõnas ta.

«Juhin ka tähelepanu, et õhtul peale maski kandmist tuleks nahk korralikult puhastada ja enne magama minekut kasutada toitvaid kreeme ja õlisid. Nii pead ka järgmise päeva maski all vastu. Seda eriti just nüüd, talve hakul. Head hooldustooted kosutavad nahka ja annavad sellele tublisti elastsust juurde,» rääkis Kätlin Rohilaid-Aljaste raadio Elmar hommikuprogrammis.