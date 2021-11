Politseinike tööd takistanud kohvikupidaja sai 9500 eurot trahvi

Eile hakkas Facebookis ringlema video , kust võib näha, kuidas politsei kasutab toitlustusasutuse kontrollimist takistava omaniku ohjeldamiseks füüsilist jõudu. Olukord päädis sellega, et ettevõtte suhtes algatati haldusmenetlus.

Täna teatas ettevõtte OÜ MEM Kohvikud omanik Elvis Brauer sotsiaalmeedias, et ametnikud naasid järjekordselt tema kohvikusse ning määrasid rikkumise eest trahviks 5000 eurot.

«Täna siis. Tuldi jälle 10kesi töötajaid ja kliente terroriseerima. Trahv 5000 EUR. Maja hirmutati tühjaks,» kirjutas Brauer Facebooki postitatud video juurde. Hiljem selgus, et politsei poolt ettevõttele määratud sunniraha on kokku tegelikult veelgi suurem. Põhja prefektuuri sõnul küündib see lausa 9500 euroni.