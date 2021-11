21-aastane Glammah selgitas, et kui ta sotsiaalmeedias volüümikate huultega naisi nägi, tundis ta end alaväärsena. Nii otsustas ta ka ise süstide kasuks ja tunnistas, et aja jooksul jäi ta neist sõltuvusse.

Glammah postitas TikTokki video, milles ta näitab oma välimust enne ja pärast protseduure. Neiu lisas juurde pilte, millelt on näha, kuidas tema huuled kahe aasta jooksul muutunud on. Hetkel on tema huultesse süstitud viis milliliitrit hüaluroonhapet ning naine tunnistab, et on täiteainest sõltuvusse jäänud.