Niipea kui naine on oma rasedusest teatanud, hakkab pihta äraarvamismäng. Kas tuleb poiss või tüdruk? Kõik on kuulnud vananaistejuttu, et kui kõht on kõrgel, siis tuleb tüdruk, madalas kõhus on aga hoopis poiss. Need jutud on aga valed, sest kõhu kuju sõltub muudest asjaoludest, mitte lapse soost.