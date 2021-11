8 kuulsust, kes on jäänud oma partneri petmisega vahele

1. Brad Pitt

FOTO: AdMedia / MediaPunch via www.imago-images.de/Scanpix

Kui armastatud paar Brad Pitt ja Jennifer Aniston 2005. aastal oma lahkuminekust teatas, lahvatas suur skandaal. Nimelt jäi Pitt vaid kuu aega hiljem Kenya rannas pildile koos kaasnäitleja Angelina Jolie ja tema poja Maddoxiga.

Hiljem Pitt vabandas Anistoni ees: «Mind teeb kurvaks, et seda nii tõlgendati. Jen on uskumatult andev, armastav ja lõbus naine, kes jääb mu sõbraks. See on oluline suhe, mida ma hindan väga.»

2. Kristen Stewart

FOTO: Chris Pizzello/Scanpix

See oli enam kui pisut šokeeriv, kui ilmusid fotod oma tollast elukaaslast Robert Pattinsoni petvast Kristen Stewartist. Asja tegi veelgi hullemaks see, et mees, kellega ta suudles (režissöör Rupert Sanders), oli abielus.

3. Katharine McPhee

FOTO: Faye Sadou/mpi/capital Pictures/Scanpix

Ka Ameerika lauljanna Katharine McPhee petmine jäi fotole. 2013. aastal suudles tollal abielus olnud McPhee režissöör Michael Morrisega, kes oli kusjuures samuti abielus. Ühes intervjuus ütles Katharine, et ta ei kahetse abielu ega ka lahutust, sest need olid kasulikud õppetunnid.

4. Jude Law

FOTO: Vianney Le Caer/Scanpix

Näitleja Jude Law kihlus näitlejanna Sienna Milleriga purunes 2005. aasta juunis, kui tema laste lapsehoidja koos endise naise Sadie Frostiga müüs Briti ajalehele Daily Mirror kõikehõlmava intervjuu, mis oli tulvil detaile nende kahe intiimsetest kohtumistest.

5. Nick Young

FOTO: Jeff Chiu/Scanpix

Ameerika elukutselise korvpalluri abielu naisräppari Iggy Azaleaga lõppes seetõttu, et mees tõi abikaasa äraoleku ajal koju teisi naisi. Azalea sõnul on see jäädvustatud isegi turvakaamerate pildile.

6. Arnold Schwarzenegger

FOTO: Chris Pizzello/Scanpix

«Terminaatori» staari abielu Maria Shriveriga sai kurva lõpu, kui päevavalgele tuli tema kauaaegne afäär paari majahoidjaga. Afääri tulemuseks oli aga rohkem kui lahutus – Schwarzeneggeril ja endisel majahoidjal on ühine poeg.

7. Hugh Grant

FOTO: SWNS/Scanpix

Granti suhe näitlejanna Elizabeth Hurleyga sai järsu lõpu 1995. aastal, kui Grant arreteeriti ja talle esitati süüdistus siivutu käitumise eest seksitöötajaga, kelle nimi on Divine Brown.

8. Scott Disick

FOTO: MPI04/Capital Pictures/Scanpix