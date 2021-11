Olen juba kirjutanud, et see nädal saabub kuuvarjutus koos «pea mahavõtmisega» ning tasapisi jõuame selle tähendusele lähemale. Nimelt on kuuvarjutusega täiskuu täpses ühenduses kinnistäht Algoliga, mis on üks kõige kurjakuulutavam deemonliku olemusega taevakeha astroloogias. Kuna tegu on kinnistähega, liigub see meie jaoks tajumatult aeglaselt ning asub kõigil elavatel Sõnni tähtkuju lõpus, hetkel 26. kraadis.