Marsi tagasituleku kaart näitab, kuidas kogeb inimene järgmisel kahel aastal oma füüsilist energiat, ambitsioone, tahet ja motivatsiooni. Mis paneb teda sel perioodil põlema ja mille nimel ta võitleb? See on üks astroloogiline meetod, kuidas saada vihjed tulevaste võimaluste, aga ka probleemide kohta.

Korra umbes iga kahe aasta tagant jõuab transiitne Marss tagasi täpselt samasse kohta, kus ta asus sinu sünnihetkel ning on märgitud sinu sünnikaardis. See on sinu isiklik Marsi sünnipäev, mis alustab sinu jaoks uut tsüklit kõiges marsilikus: sinu elu- ja võitlusjõud, ambitsioonid, kired, motivatsioon ning tahe. Eelkõige kirjeldab see, kuidas me uues 2-aastases tsüklis tegutseme - mille nimel me võitleme ja mida oleme määratud saavutama.