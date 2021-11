Koolis on klassi lapsed omavahel riius?! Appi tõttab metsaisa!

Miks me Eestis oleme üsna vähe kuulnud midagi metsaisadest? «Võibolla seetõttu, et metsaisasid ongi vähe. Eestis ehk leiab meid kokku ligikaudu paarkümne ringis. Algselt läks see nimetus käima ainult siseringis, nüüd kasutatakse seda laiemalt. Aga kes on siis metsaisad? Oleme kolme päeva jooksul klassitäie laste metsa isadeks. See on aeg, mil neil pole endal kaasas isa, ema ega õpetajat. Meie hoolitseme selle eest, et neil oleks mugav ja turvaline metsas olla,» selgitas Palbo Vernik.

Vernik selgitas, et nad teevad koostööd Eesti kooliperedega ja korraldavad lastele metsades KLAPP matku. «Lahti selgitades, see on klassisidususe parendamise programm. Teisisõnu, paneme lapsed omavahel paremini klappima,» rääkis ta.

«Ma ei saa öelda, et ma enda mälus oleksin 5. või 6. klassis kogenud midagi sellist, et peaksin sellega ülejäänud elu tegelema. Kuid mulle meeldib kogu selle ettevõtmise kontseptsioon. Ainus, mis me maha jätame endast, on mõju teistesse inimestesse. Sellises vanuses on ülioluline, et need noored inimesed saaksid näha, et lisaks koolireaalsusele on veel mingi reaalsus olemas. Et nad saaksid näha, et nende ülinõmedad klassikaaslased võivad olla tegelikult ka väga toredad. See teadmine on koolides väga tihti puudu,» rääkis kooli hoolekogu liige Vernik ja lisas, et on metsaisa olnud ligikaudu viis aastat.

Mees naudib oma ametit, kuid samas ka usub, et isiklikus arengus on tal veel pikk ja huvitav tee minna. «Ma ei usu, et elus on mingeid kohalejõudmisi, mil saab öelda, et see nüüd ongi «see lõplik ja õige». Elu on pidev üleminekute jada. Meile metsaisade seas meeldib väga sotsioloogide teooria: igas etapis valmistume järgmiseks etapiks. Küsimus on lihtsalt selles, et kas meil selles etapis lastakse ära teha see, mida peame päriselt tegema. Teisisõnu, kas meis on piisavalt julgust, et ära teha see, mida peame tegema? Kas me julgeme minna teisiti? Kas meie rada on see, et peame kulgema mööda teatuid mustreid või siis läheme oma teed? KLAPP meeskonnas töötamine on olemine küll oma teel, kuid kindlasti pole see minu jaoks veel kohalejõudmine,» rääkis ta.

«Matkasid korraldame peamiselt talvel, hooaeg kestab oktoobrist kuni maikuuni. Lapsed magavad metsamajas, metsaisad magavad telgis või saunas. Kui tuleme metsast välja, siis anname kogu tegevusest ülevaate, kuid teeme seda ilma koolipoolse eelinfota. Me ei taha midagi teada koolimustritest, läheme puhaste lehtedena metsa ja vaatame, mida lapsed seal teevad. Reeglina saame teada seda, et lapsed teatud lapsed ei käitu metsas sellisena nagu nad koolis end üleval peavad. Grupid käituvad tihti olustikupõhiselt ja metsas on olustik teine kui kooliseinte vahel,» avaldas metsaisa.