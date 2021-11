Jüri Pootsmann suhte mänguilust: kohe nullist sajani pole ju kuigi lõbus!

Uue singli «Ümber sõrme» autoriteks on lisaks Jürile endale sõnademeister Jana Hallas, produtsendid Karl Killing ja Kim W ning muusik Frederik Küüts. Loole lõi muusikavideo režissöör Sander Allikmäe.

«Lugu räägib suhtest ülesaamisest...või siis sellest mitte ülesaamisest. Ilmselt teeb juttu ka endaga toimetulemisest. Kirjutasime ja mudisime seda singlit päris pikalt - lausa pool aastat. Kõla poolest on see tempokas, kuid sõnum on kergelt melanhoolne. Aga see on minulik,» avaldas muusik.

Pootsmann rääkis veel pealkirja taustast ehk kes keda ümber oma sõrme keerab? «Kindlasti ma ei soovi kedagi ümber oma sõrme keerata. Ma tahan arvata, et ma ei oskagi seda teha. Nõuab see ju natuke kavalust ning vaistu. Sõnum räägib hoopis sellest, kuidas ma soovin, et keegi teine seda minuga teeks,» muigas ta.

«Päriselus aga ma ei usu, et mind on väga lihtne ümber kellegi sõrme keerata. Kuid kõik oleneb muidugi sellest, kes seda teeb. Selles peab olema teatavat mänguilu. Kohe nullist sajani pole ju kuigi lõbus,» sõnas muusik kavalalt.

Pootsmann töötab argipäeviti raadiojaama saatejuhina. Mees tegi juttu, kuidas ta igapäevatööd muusiku elu tegemistega tasakaalus hoiab. «See koostöö on õnnestunud juba päris mitmeid aastaid. Ma pole ise kurtnud ja usun, et kõik on hästi. Kuus korra ma uusi laule ju ei avalda...teen seda sobiva ja üsna suvalise graafiku alusel. Aga eks tulevikus proovin natuke tihedamalt uusi singleid välja anda,» sõnas ta.

Kevadel Eesti Laulu konkursil pronksmedalistiks tulnud muusik tegi ka juttu, milline laul toimib selles formaadis kõige paremini. Muuhulgas andis ta soovitusi noorematele võistlejatele. «Ma ei saa öelda, kuidas tasub laulu kirjutada. Autor peab ju looma laulu sellest, mis ta enda sees on. Eesti keel mõjub kindlasti natuke teistmoodi. Mina läksin eelmisel aastal just eestikeelse looga, kuid mõni inimene usaldab inglisekeelset loomingut Eurovisioonil rohkem. Ilmselt kõige olulisem on see, et sa saaksid laulu esitamist nautida...ja et see tuleks kõik päriselt sinu enda seest. Ka kuulaja saab sellest aru ning ma arvan, et just see panebki ta hiljem hääletama,» soovitas ta.