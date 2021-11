LAPSESUU ⟩ Kuidas politseinikud siia maailma tulid ja kust need vargad tulevad?

Kui lapsed väga suure pahandusega hakkama saavad, kas neid tohib siis vangi panna?

Lapsi vanglasse kindlasti ei panda. Lapsed on küll krutskite peale meistrid, kuid neile saab sõnadega selgeks teha, kuidas kenasti käituda. Vanglasse lähevad ikkagi kurjategijad, kes on midagi tõeliselt halba korda saatnud.

Kuidas politseinikud ei karda midagi?

Politseinikud ei ole kartmatud, aga meid õpetatakse ohtlike olukordadega toime tulema. Nii oskame hirmsates olukordades ennast ja teisi kaitsta. Kui me väga palju kardaks, siis ei saaks me oma tööd teha.

Mis juhtuks, kui politseinikud puhkaks, aga pätt võtaks kõik raha pangast ära? Kuidas politseinikud nad kätte saavad, kui vargad tulevad? Kuidas nad pole pättide nägu näinud, aga nad on pätid õpivad pätiks?

Kui üks politseinik puhkab, siis teine alati töötab. Kui aga pätt on pangast raha varastanud, hakkame asja uurima. Kogume tõendeid ja selgitame välja, kes ta on. Näiteks vaatame, kas pätt on jätnud ustele oma sõrmejäljed või on maha kukkunud mõni tema juuksekarv. Kui pangaröövel on enne ka kuritegusid toime pannud, leiame tema sõrmejälje ja DNA oma andmebaasist. Ja siis nabime ta kinni.

Kuidas politseinikud siia maailma tulid ja kust need vargad tulevad? Kuidas pätid õpivad pätiks?

Kõik inimesed sünnivad maailma ühtmoodi. Mõned hakkavad suuremana tegema rumalaid asju: lõhuvad või sodivad, näppavad teiste tagant asju. Need inimesed, kellele ei meeldi, et teistele tehakse liiga või teiste asju varastatakse, lähevad õpivad politseinikuks. Politseinik tahab alati teisi inimesi aidata.

Kus politseinikud töötavad?

Politseinikud töötavad igal pool. On neid, kes on õues nähtaval ja sõidavad politseiautodega ringi. On ka neid, keda keegi ei märkagi. Nemad töötavad politseimajades, mida Eestis on rohkem kui 20.

Mis siis saab, kui vargad varastavad politseinike auto ära?

Saame varga koos autoga kätte. Politseiautos on selline seade nagu GPS. See näitab alati, kus auto asub. Seega ei tasu politseiauto varastamise peale mõeldagi – see on kuritegu. Politseinikud ei saa ju teistele appi sõita, kui politseiauto on varastatud.