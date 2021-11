KARM AGA ÕIGLANE ⟩ Tüdruk leidis viisi, kuidas reeturist kallimale kätte maksta

Tüdruk nimega Lana ütles, et tema truudusetu poiss-sõber tahtis pärast petmist teda uuesti tagasi saada. Et tõestada oma ausaid kavatsusi, palus Lana teha käele tema nimega tätoveering. Endine väljavalitu nõustus ja läks tätoveerimissalongi.

Videos on näha, kuidas mees teeb tätoveeringut ja Lana ootab, et meister töö lõpetaks. Kuid nagu neiu tunnistas, ei kavatsenud ta reeturile sugugi andestada ja temaga suhet uuelt lehelt alustada – ta kavatseb reeturist kallima maja jätta kohe, kui tötoveering on tehtud.