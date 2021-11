SODIAAGISOSINAD ⟩ Ees ootab kuuvarjutus koos «pea mahavõtmisega»

Soovitused nädalaks

Narr on tarokaardipaki esimene kaart, ta on 0, kõige algus. Narr astub uuele teekonnale, pea pilvedes, meel eesootavatest muredest veel vaba ning viibib õndsas teadmatuses. Narri kaardist saab palju õppida – mõnikord julgustab just tema sind sellele uuele rajale julgemalt astuma. Jah, me ei saa ette näha kõike, mis võib viltu minna, kuid see ei peakski olema eesmärk! Ainult läbi katsumuste me õpime ning pea meeles, sa oled üle elanud 100 protsenti oma kõige hullematest päevadest. Elad edaspidigi, nii et astu sellele teekonnale julgelt ja rõõmsalt!