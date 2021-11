KURB ⟩ Sellest armastatud toidust tuleks vanemas eas loobuda

Juustude hulka, mida tasub küpsemas eas vältida, kuuluvad fetajuust, Brie, Camembert, sinihallitusjuust, Queso Fresco. Bakterid, mis nende juustude valmistamise protsessis vohama hakkavad, tekitavad tõenäolisemalt toidumürgitust. Läbiküpsetatutena võib neid sorte siiski süüa, sest bakterid on hävinud.

Toidumürgitus on üle 65-aastastele eriti ohtlik, sest nende organism ei suuda nii tõhusalt sellega võidelda. Toit püsib vanemaealistel kauem seedesüsteemis, mistõttu bakteritel on seal aega jõudsasti paljuneda. Ühtlasi ei pruugi kõhus olla piisavalt maohapet, mis võitleb bakteritega. Ka neerudel ja maksal on raskem vabaneda bakteritest ja mürkidest.