Klooriga koroonat «ravinud» beebiootel eestlannale jagati veebis hirmuäratavaid nõuandeid

Kurioosne juhtum on ühes loodusraviga tegelevas sotsiaalmeedia grupis. Teemaalgataja on 34-aastane naine, kes haigestus koroonasse. Ta kirjutab: «Olen 23. nädalat rase ja arst helistas, et mu maksanäitud on halvad. Ma pole muud ravi teinud, kui MMS ja üks milligramm Panadoli päevas. Kõht ei valuta, mida teha?»



Järgnevates kümnetes kommentaarides oli vaid üks inimene, kes kahtles kloori manustamise headuses lapseootel naisele. Teised soovitasid loobuda ultrahelist, sest see olevat lootele ohtlik. Soovitati ka lisada raviskeemi sipelgapuu koort, «hobuse annustes» C-vitamiini, allikavett ja muud sellist. Arstide poole ei suunanud segaduses naist keegi pöörduma.