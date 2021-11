Millal algab korralik talv ja kas tänavu tulevad jõulud valged?

Eesti vanarahvas ennustas mardipäeval talveilma ette. Uurisime ilmahuviliselt Jüri Kamenikult, kas ka täna on võimalik ette näha algava talveperioodi eripärasid. «Üldises plaanis on võimalik teatava usaldusväärsusega ka selle talve ilma ette öelda - näiteks, kas külmemaks läheb kuu alguses või lõpu poole. Samas, pikaajalised prognoosid on hetkel veidike kaheldavad,» sõnas Kamenik.

«Näiteks kui räägime 2021. aasta suvest - isegi maikuus ei näinud veel keegi ette, et meil saab olema palav suvi ja seisame silmitsi isegi kuumarekorditega. Pikaajalised prognoosid on muutunud veidike kapriissemaks. Varasematel aastatel kasutati analoogaastate meetodit. Kuid hetkel on sellest loobutud, sest kliimamuutus on oluliselt seaduspärasusi mõjutanud. Ka vanarahva ennustused ei pea enam kuigi palju paika. Juurde on tulnud palju anomaaliaid ning muutunud on ka õhu liikumine,» avaldas ilmahuviline.

«Küll on aga pikaajalised prognoosid alates septembrist näidanud, et talve algus ning keskpaik on meil soojem. Detsember paistab tulevat päris soe ja tormine. Püsivat lumikatet või külma tuleb ilmselt vaid mõneks päevaks. Üldiselt paistab nii, et detsembris lumi maha veel ei jää,» sõnas mees.

Kamenik mainis ka seda, et jaanuaris annavad tugevamad tormid õnneks järele. «Tänu sellele pääseb Eestisse ka külmem õhk. Jaanuar on soojem, kuid mitte nii soe nagu üle-eelmisel talvel - toona sadas vaid vihma ja lumest polnud märkigi. Jaanuaris lund näeme, kuid suurt külma pigem mitte. Ilmataat pingutab kõvasti, et küttearved oleksid meil väiksemad,» rääkis ta.

«Rekordsooja talve siis ette näha pole. Pigem paistab tänavune talv olevat sarnane eelmise talvega. Ehk siis, toona detsembris suurt külma polnud ja meid tervitasid sulailmad. Jaanuaris hakkas külmemaks minema ja lumi jäi maha - suuremat külma ei tulnudki. Veebruaris oli aga külm ja tuli ka suurem lumi maha. Ka praegu tundub, et talve algus on väga soe, kuid pikka mööda läheb jahedamaks,» lisas ta.

Mees avaldas, et suusad ja kelgud tasub valmis panna pigem jaanuari teises pooles. «Üksikuid lumiseid päevi või detsembris küll olla, kuid tõsisem talvevarustus tasub välja otsida alates jaanuari keskpaigast. Samas, õnneks seda ei paista, et talv meil päris ära jääb,» märkis ta.

«Õhu liikumise seaduspärasus näitab täna, et külm õhk tuleb, kuid kõik võtab aega. Hetkel võib öelda, et jõulud tulevad pigem mustad. Ainuke lootus on see, et kui tulevad mõned üksikud jahedamad päevad koos lumega ja see periood jääb just jõulude peale,» rääkis Jüri Kamenik raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».