Nimed ei jää meelde? Mälueksperdid jagavad nippe

Spetsialistid on ritta pannud mõned nipid, et sellisesse olukorda enam eales mitte sattuda. Mäluekspert Ron White väidab, et asi pole viletsas mälus, vaid et su mõtted on mujal. Võib-olla sa mõtled: «Mida ta minust arvab? Kas ma oled teda varem kohanud? Kas ma näen normaalne välja?» Sel ajal, kui see kõik su peast läbi käib, on uus tuttav aga jõudnud oma nime öelda. White soovitab selle asemel korrutada endamisi mõtet: «Mis ta nimi on?»