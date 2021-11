5 märki, mis näitavad, et eks pole sinust veel üle saanud

Te võite käia koos kohvi joomas või veeta aeg ühiste sõpradega, kuid selline rahumeelne läbisaamine pole kindlasti võimalik siis, kui eks pole sinust veel üle saanud. Järgnevalt leiad viis märki, mis ekspertide sõnul näitavad, et tal on sinu vastu ikka veel tunded ja lähenema peaks ettevaatusega.

Kui tunned, et su endine kaaslane toob viimasel ajal palju põhjendusi, miks ta tundis vajadust sulle ootamatult sõnum saata, siis on see selge märk sellest, et tal on sinu vastu veel lahendamata tundeid....