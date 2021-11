Lugeja küsib: kui töötaja ei taha teha kaugtööd, kas ta võib nõuda koondamist?

Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Lugeja kirjutab: «Meie töökohal on avatud kontor, kus ühes ruumis istub 10 inimest. Kõik töötajad ei soovi ega saa erinevatel põhjustel teha kaugtööd. Kuidas saame tagada ohutu töökeskkonna, kui koroonaviiruse levik on väga kõrge? Üks töötaja nõudis koondamist, kui me talle ka edaspidi kontoris töökohta ei taga. Kas peame töötaja sellisel juhul koondama?»